Російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю вранці. Упродовж дня кількість людей, які постраждали внаслідок атаки, продовжувала зростати. Станом на 19:23 кількість поранених збільшилася до 43 людей. «Кількість поранених зросла до 43 людей», — повідомив Семікін.

Перед цим, о 16:35, очільник ОВА інформував про 42 постраждалих. Тоді він зазначив, що всім пораненим надають необхідну медичну допомогу. «Кількість поранених зросла до 42 людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу», — йшлося в його повідомленні.

Також відомо про двох загиблих унаслідок російських ударів. Спочатку стало відомо про смерть чоловіка. Згодом підтвердили загибель ще однієї людини — жінки. «На жаль, загинув чоловік. Стало відомо про ще одну загиблу жінку», — повідомив раніше Михайло Семікін.

Отже, за останніми оприлюдненими даними, російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, ще 43 мешканці дістали поранення. Кількість постраждалих може уточнюватися, адже медики продовжують надавати допомогу людям, які звернулися після обстрілу. Останні дані про наслідки обстрілу оприлюднив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

16 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.