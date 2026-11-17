Після атаки троє мешканців міста звернулися до медиків. У всіх зафіксували гостру реакцію на стрес. «До медиків з гострою реакцією на стрес звернулися три мешканці Чугуєва», — написала Мінаєва у своєму Telegram-каналі.

Під час обстрілу російські війська вдарили по навчальному закладу та приватному сектору в одному з мікрорайонів Чугуєва. Таким чином, під загрозою опинилися як освітня інфраструктура, так і житлова забудова міста. Інформацію про атаку та її наслідки начальниця міської військової адміністрації також оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

Станом на момент повідомлення відомо про трьох людей, які потребували допомоги через сильний стрес. Інших подробиць щодо пошкоджень та наслідків обстрілу в оприлюдненій інформації не було.

Унаслідок нічних та денних атак російських окупантів 17 листопада із застосуванням ударних безпілотників у Харківській області зафіксовано влучання у складські приміщення.

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.