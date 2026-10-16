Росія могла перевіряти готовність НАТО через атаки на судна в Чорному морі

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У першій половині жовтня щонайменше вісім торговельних суден зазнали атак безпілотників поблизу берегів Румунії та Болгарії — обидві країни є членами НАТО.

Серія інцидентів викликала побоювання, що Росія може перевіряти готовність Альянсу захищати своїх союзників і продовжувати підтримку України.

Перші атаки зафіксували 5 жовтня. Серед уражених суден були суховантажі, танкери та балкери, які ходили під прапорами різних країн. Частина суден затонула, є загиблі та зниклі безвісти моряки.

Україна звинуватила Росію в причетності до нападів. У Болгарії заявили, що не мають чітких доказів зв’язку атак із Москвою, хоча прем’єр країни зауважив, що Україна не має очевидних причин знищувати власні судна. Румунська влада поклала на Росію відповідальність за перетворення Чорного моря на небезпечну зону для цивільного судноплавства.

За інформацією Reuters із посиланням на джерело в НАТО, удари по танкерах Wine Trader і Yara J завдали безпілотники російського походження. Розслідування інших атак тривають.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про співпрацю з союзниками в регіоні та коригування заходів стримування й оборони. Румунія також оголосила про намір скликати Північноатлантичну раду.

Як зазначає Associated Press, атаки породили питання, чи намагається Кремль перевірити реакцію Альянсу. Водночас залишається незрозумілим, чи можуть удари по суднах в економічних зонах країн НАТО стати підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

У територіальних водах Румунії пізно ввечері 14 жовтня загорілося торговельне судно, яке стояло на якорі. Екіпаж евакуювали, повідомила румунська влада.

Біля чорноморського узбережжя Болгарії 6 жовтня дрони вразили два торговельні судна, одне з яких затонуло. Атака спричинила тривогу й обурення в Болгарії та ЄС.

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