Росія може бути готовою до мирних переговорів не раніше 2027 року – Науседа

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Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що перспективи серйозних мирних переговорів щодо завершення війни в Україні покращаться не раніше 2027 року. За його словами, протягом зими Росія зосередиться на посиленні тиску на Україну й не буде готова до переговорного процесу.

На думку литовського лідера, Москва може змінити свою позицію щодо переговорів лише після завершення зимового періоду.

"Росіяни лише вдаватимуть, що ведуть переговори. Я їм не довіряю", - заявив він.

Путін від самого початку висуватиме вимоги, неприйнятні для України, додав Науседа.

"Якщо Україна переживе цю зиму, а я переконаний, що так і буде, перспективи серйозних переговорів у 2027 році покращаться. Раніше я на них не очікую", - додав лідер Литви.

Напад РФ на НАТО

"Я не думаю, що Росія наразі готова до масштабних військових операцій. Її ресурси задіяні на українському полі бою, і там Росія не досягає успіху. Але Путін випробовує нас і дедалі більше наближається до застосування статті 5 НАТО про колективну оборону", - вважає Науседа.

Про це повідомляється із посиланням на Politico.

Нагадаємо, що Мерц заявив, що мирні переговори неможливі без України та Європи — Reuters.



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