Росія може посилити обстріли Херсона після гуманітарної місії в Олешках

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Небезпеки висадки російського десанту в Херсоні наразі немає, однак після проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Росія може посилити удари по місту. Зокрема, окупанти здатні перекинути до Олешок додаткову артилерію, безпілотники та операторів БпЛА.

За словами Павла Нарожного, на тимчасово окупованій території вздовж Дніпра поблизу Херсона розташовані невеликі села, більшість із яких зруйновані. Також у цьому районі є Олешківська пустеля.

Через це місць, де російські військові могли б приховати значну кількість особового складу й техніки, небагато.

«Для того, щоб приховати велику кількість людей та техніки, там практично нічого немає. Єдине місце, де можна організувати таку військову базу — це Олешки і саме в ньому у великій кількості російські військові і наші цивільні люди, яким росіяни не допомагали вижити. Олешки використовувалися, як військова база», — сказав Нарожний.

Він також нагадав, що під час режиму тиші жителі Херсона отримали можливість вільно пересуватися містом. За його словами, такої ситуації давно не було, оскільки раніше російські військові влаштовували так звані «людські сафарі», зокрема запускаючи безпілотники по цивільних.

Павло Нарожний вважає, що організувати наступ на Херсон російським військам практично нереально, адже для цього їм довелося б форсувати Дніпро.

«Наступ на Херсон організувати практично не реально, бо росіянам треба перейти річку, щоб наступати. А значно підсилити удари по Херсону можуть, підтягнувши артилерію. Можуть завезти велику кількість дронів, операторів. Це реально. Я не думаю, що форсування Дніпра відбудеться, бо для такої масштабної операції треба сотні тисяч особового складу», — наголосив експерт.

За його словами, для проведення такої операції росіянам спочатку довелося б перекинути підрозділ на берег, який контролюють ЗСУ, і закріпитися там. Після цього окупантам потрібно було б побудувати міст, щоб переправляти підкріплення.

Однак, як зазначив Нарожний, зробити це під українськими обстрілами російським військам буде неможливо.

Військовий експерт звернув увагу на іншу небезпеку, пов’язану з гуманітарною місією. На його думку, Росія може використати її для перекидання до Олешок додаткових військових підрозділів і техніки.

«Для Херсону небезпека в тому, що під прикриттям цієї гуманітарної місії росіяни можуть завезти в Олешки додаткову техніку і свої підрозділи, щоб посилити обстріли по місту», — сказав Нарожний.

Отже, за оцінкою експерта, основний ризик для Херсона полягає не у висадці російського десанту, а в можливому посиленні артилерійських і дронових атак після гуманітарної місії в Олешках.

Про це в ефірі Radio NV заявив засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний.

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині готуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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