Росія може випускати понад 300 балістичних ракет на місяць, — Ігнат

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Якщо Росія збереже нинішні темпи ракетних ударів, кількість ракет, що атакують Україну за балістичною траєкторією, може перевищити 300 на місяць. Для протидії таким атакам Україні знадобиться значна кількість ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Україна має бути готовою до посилення ракетних атак. Зокрема, протягом трьох днів Росія випустила по українській території майже 80 ракет: 39 — у перший день, 16 — у другий і ще 23 — у третій.

Якщо така інтенсивність обстрілів збережеться, за місяць російські війська можуть застосувати 320 або більше ракет, що атакують по балістичній траєкторії.

Водночас Юрій Ігнат сумнівається, що Росія зможе тривалий час підтримувати настільки високий темп ударів через обмежені запаси озброєння.

«Я сумніваюсь, бо вони саме зараз нагнітають ракетами, але ж у них не безкінечні запаси», — зазначив представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат також наголосив, що знищення понад 300 ракет на місяць потребуватиме великої кількості ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які Україна отримує від міжнародних партнерів.

Особливе значення мають перехоплювачі для американських систем Patriot, які використовують для протидії балістичним ракетам.

Таким чином, можливе збереження нинішньої інтенсивності російських ударів створюватиме додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону та потребуватиме стабільного постачання боєприпасів від партнерів.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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