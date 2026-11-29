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Президент Володимир Зеленський заявив, що спроба Росії окупувати ще 6 тисяч квадратних кілометрів української території може коштувати їй мільйона військових. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

За словами глави держави, російська сторона усвідомлює ціну такого наступу. «Росіяни кажуть, що їм потрібно захопити ще шість тисяч квадратних кілометрів території України. Однак вони знають, що для того, щоб захопити таку кількість квадратних кілометрів, потрібно мільйон людей. І вони втратять цей мільйон», — підкреслив Зеленський.

Також президент висловив думку, що поступки Москві лише спонукатимуть її висувати нові вимоги та намагатися захопити більше українських земель.

Джерело: інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського телеканалу Al Jazeera.

Сили оборони України за добу 28 листопада ліквідували 2479 російських військовослужбовців та знищили 1547 БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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