Росія може запускати по Україні близько 200 реактивних дронів щодня — Ігнат

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Російські війська можуть застосовувати близько 200 реактивних безпілотників на добу для ударів по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі.

«Приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БпЛА. Плюс комбінує їх і з іншими дронами», — сказав Ігнат.

За його словами, українські військові поступово підвищують ефективність перехоплення реактивних безпілотників завдяки набутому досвіду, але Україні потрібні додаткові ракети та боєприпаси для наземних систем протиповітряної оборони й авіації.

Він зазначив, що навіть невелика кількість безпілотників, які досягають цілей, може завдавати значної шкоди українським об’єктам.

Як повідомлялося, раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що Росія нарощує застосування реактивних безпілотників для атак по Україні: якщо в червні вона використала близько 350 таких БпЛА, то у вересні — близько 3500.

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