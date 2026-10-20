Росія на тлі дефіциту кадрів збільшила видачу дозволів на роботу мігрантам

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У Росії за січень–вересень 2026 року видали близько 215,3 тис. дозволів на роботу іноземним громадянам — на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання відбувається на тлі нестачі працівників, яка загострилася через війну.

Такі дані на основі статистики російського МВС наводить видання «Ведомости». Найбільше дозволів оформили в Центральному федеральному окрузі — 68,5 тис., Далекосхідному — 58,5 тис. і Північно-Західному — 54,9 тис. Загалом на ці три округи припало майже 84,5% усіх документів.

Серед регіонів за кількістю виданих дозволів лідирують Санкт-Петербург і Ленінградська область — 51,4 тис. документів. Далі йдуть Москва з 29,6 тис. і Московська область із 23,1 тис. Також значні показники зафіксували в Приморському краї — 13,2 тис. і Амурській області — 10,5 тис.

За словами професора Фінансового університету при уряді РФ Олександра Сафонова, одним із головних джерел робочої сили для Росії у 2026 році стали країни Південно-Східної Азії, передусім Індія та В’єтнам.

Експерт пояснює це економічною доцільністю найму працівників із цих країн на низькокваліфіковані посади. За його оцінкою, залучати їх вигідніше, ніж трудових мігрантів із Центральної Азії, які дедалі менш охоче погоджуються на таку роботу.

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