Росія нарощує державний борг, щоб покрити рекордні витрати на війну

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Російська влада дедалі активніше позичає гроші для фінансування бюджету, оскільки військові витрати продовжують зростати.

За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит бюджету у 2026 році може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше від запланованого.

У 2027 році витрати на оборону планують збільшити до рекордних 17,1 трлн рублів, що становитиме 6,9% ВВП і 35% усіх бюджетних видатків. Разом із фінансуванням армії, поліції та спецслужб на ці потреби спрямують 44% бюджету.

Через це скорочуватимуть фінансування цивільної економіки, інфраструктури, освіти та медицини. За оцінками економістів, з урахуванням інфляції витрати за незахищеними статтями бюджету можуть зменшитися приблизно на 12%.

Водночас зростає вартість державних запозичень. У 2027 році Мінфін РФ планує залучити на внутрішньому ринку 7,7 трлн рублів. Прибутковість державних облігацій уже становить 16–17%, тоді як п’ять років тому позики обходилися бюджету приблизно у 7–8% річних.

Економісти попереджають, що подальше фінансування війни може призвести до нових скорочень державних витрат і підвищення податків для населення та бізнесу.

Джерело: Reuters

Російська влада дедалі більше покладається на кошти державних банків для фінансування бюджетного дефіциту, який у 2026 році може сягнути $91,3 млрд.

Державна дума Росії 29 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт федерального бюджету на 2027–2029 роки. Документ передбачає збільшення видатків на армію та силові структури, скорочення фінансування низки цивільних сфер і підвищення податків.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники окупаційної адміністрації розгорнули кампанію з примусового збору коштів та майна для потреб російських військових підрозділів.

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