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У жовтні морські поставки бензину до РФ сягнули рекордних 390 тисяч тонн. Найбільшим постачальником стало Марокко, на яке припала третина імпорту.

До постачання пального також долучилася Туреччина, а в жовтні Росія вперше почала закуповувати бензин у Єгипті. Водночас Індія, яка постачала паливо в серпні, суттєво скоротила експорт до РФ.

За даними Kpler, Росія також продовжує отримувати бензин із Білорусі — 600 тисяч тонн за чотири місяці. Ще близько 8 тисяч тонн надійшло з Казахстану.

Аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначає, що імпорт уже став важливою частиною забезпечення російського внутрішнього ринку на тлі перебоїв у роботі НПЗ, спричинених українськими атаками.

Джерело: Financial Times.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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