Росія не змусить Україну капітулювати через домовленості зі США — Каллас

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Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія помилилася, зосередивши свої розрахунки під час переговорів виключно на Сполучених Штатах. За її словами, Москва не зможе змусити Україну капітулювати завдяки домовленостям із Вашингтоном, а Європа й надалі надаватиме Києву підтримку.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки зазначила, що росія прорахувалася, намагаючись змусити Україну здатися шляхом домовленостей зі США, починаючи із саміту на Алясці минулого року.

росіяни хочуть обговорювати та вести переговори зі США, щоб саме Вашингтон забезпечив їм бажаний результат. Але ми маємо власні вимоги до росії. Послання таке: вам потрібно розмовляти з європейцями, - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про угоду щодо дизельного пального та енергетичне перемир’я, про які оголосив президент США Дональд Трамп і які передбачають постачання росією 300 000 тонн дизельного пального до Сполучених Штатів і на світові ринки, Каллас назвала цю домовленість очевидним подарунком президенту рф володимиру путіну.

Питання в тому, що він отримав натомість. Ми бачимо, що він насправді посилює удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Оголошене енергетичне перемир’я з російського боку фактично не працює, - наголосила вона.

За словами Каллас, ключове питання полягає в тому, що Росія має припинити агресивну війну, і тоді припиняться й українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Якщо поглянути ширше, більша частина фінансування цієї війни надходить від нафти. Тому Україна завдає ударів по цих цілях, а росія атакує енергетичну інфраструктуру всередині України, прагнучи завдати українцям якомога більше страждань напередодні майбутньої зими, - сказала вона.

Каллас знову наголосила, що міжнародний тиск потрібно чинити на агресора, щоб він припинив війну, а не на жертву, щоб вона капітулювала. Саме такої позиції, за її словами, Європа послідовно дотримується.

Про це в інтерв’ю Euronews заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Кая Каллас назвала Україну першою лінією оборони Європи від росії.

Єврокомісія підтвердила відкриття кластерів для України після схвалення мовного закону.

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