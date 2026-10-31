Росія обстріляла 20 населених пунктів Сумщини, є загибла та поранені

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У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Унаслідок влучань російських безпілотників загинула 43-річна жінка.

Поранення та травми отримали семеро чоловіків віком 40, 45, 45, 49, 52, 58 і 64 роки, а також троє жінок віком 51, 54 і 61 рік.

У Сумській громаді російський безпілотник влучив у житловий будинок. Травмована 49-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, автомийка та автомобілі.

У Краснопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення дістала 53-річна жінка. У громаді пошкоджений автомобіль.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення підприємства.

За всіма фактами обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Досудове розслідування триває.

Про це повідомила поліція Сумської області у Фейсбуці.

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

У п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині. На момент удару на території об’єкта перебували працівники.

Вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині.

Командира російського підрозділу Ахмат судитимуть за атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов.

Сумщина виділила ще 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів.

На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців.

Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

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