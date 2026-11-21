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У Вінниці внаслідок російської атаки 21 листопада пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У місті зафіксовано відключення електроенергії, аварійні бригади працюють над відновленням постачання.

«Внаслідок ворожої атаки у Вінниці пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У місті є відключення електроенергії. Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання», – наголосила Заболотна.

Про це в суботу повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Кількість постраждалих унаслідок російських дронових атак на Кривий Ріг Дніпропетровської області 20 листопада збільшилася до 58 людей. Серед них — шестеро дітей, троє медиків швидкої допомоги та співробітники ДСНС, які допомагали постраждалим.

У Києві вранці 21 листопада внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, а в п’яти районах столиці виникли перебої з водопостачанням. Один із поранених перебуває в лікарні.

Сили протиповітряної оборони Українизнищилита подавили 117 зі 148 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 20 листопада. Також ворог застосував три балістичні ракети.

Упродовж минулої доби, 20 листопада, російські війська завдали 489 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 22 постраждали, зокрема одна дитина.

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

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