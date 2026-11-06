Росія обстріляла Херсонщину, поранені четверо людей

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У Херсонській області протягом доби, 5 листопада, внаслідок російських атак четверо людей дістали поранення. Під ворожим вогнем перебували десятки населених пунктів регіону.

За словами Прокудіна, російські війська атакували регіон за допомогою безпілотників, авіації та артилерії.

Під обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новомиколаївка, Качкарівка, Новокаїри, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка і Тягинка.

Унаслідок російських ударів пошкоджено багатоповерховий будинок, п’ять приватних осель, гаражі та автомобіль.

Крім того, за інформацією Олександра Прокудіна, у четвер, 5 листопада, зі звільнених громад Херсонської області евакуювали чотирьох людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

5 листопада російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань» по об’єкту енергетичної інфраструктури в Миколаївській області.

Нагадаємо, російські війська протягом дня 5 листопада понад тридцять разів атакували Дніпропетровську область із використанням безпілотників, артилерії та авіабомб. Під удари потрапили шість районів регіону, внаслідок чого семеро людей, зокрема дитина, дістали поранення.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

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