Росія обстріляла Київщину, одна людина загинула, серед поранених дитина

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Унаслідок російських атак на Київську область 9 листопада загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали травми. Серед постраждалих — неповнолітня дитина. Найбільше руйнувань зафіксували у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах.

У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та об’єкт енергетичної інфраструктури. Одна людина отримала травми.

В Обухівському районі зафіксували пошкодження одного транспортного засобу.

У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два автомобілі та енергетичний об’єкт. Поранення отримали четверо людей.

У Броварському районі пошкоджень майна не виявили, однак травмовано одну людину.

Найбільше пошкодженого транспорту зафіксували у Білоцерківському районі. Там постраждали два складські приміщення та 17 одиниць транспорту.

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомив, що на місцях російських ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надають допомогу.

«В Обухівському районі пошкоджено один транспортний засіб. У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два транспортні засоби та енергетичний обʼєкт. Четверо людей травмовані. У Броварському районі пошкоджень майна не зафіксовано, одна людина травмована. У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту. На місцях працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається допомога», – йдеться в дописі Ткаченка.

Загалом через російські атаки на Київщину 9 листопада одна людина загинула, дев’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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