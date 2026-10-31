Росія обстріляла п’ять областей України, є загиблі та десятки поранених

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Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та житлові райони України. Унаслідок обстрілів Сумщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Запоріжжя є загиблі й поранені.

Пошкоджено житлові будинки, підприємства, автомобілі та інші об’єкти.

Сумщина

Протягом минулої доби російські війська завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумської області, повідомили в поліції регіону.

У Шосткинській громаді внаслідок влучань російських безпілотників загинула 43-річна жінка. Ще 10 людей дістали поранення та травми. Серед постраждалих — чоловіки віком від 40 до 64 років і жінки віком від 51 до 61 року.

У Сумській громаді через влучання БпЛА в будинок травмувалася 49-річна жінка. Також пошкоджено приватні домоволодіння, автомийку та автомобілі.

У Краснопільській громаді поранення дістала 53-річна жінка, пошкоджено автомобіль. У Середино-Будській громаді зазнало пошкоджень приміщення підприємства.

Крім того, вранці суботи росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

За інформацією начальника МВА Сергія Кривошеєнка, у промисловій зоні зафіксували кілька влучань реактивних БпЛА та FPV-дронів на оптоволокні. Уражено великогабаритний автомобіль. Попередньо, постраждалих немає.

На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники локалізували.

Донеччина

30 жовтня російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше постраждав Слов’янськ. Там загинули двоє цивільних — 73-річний чоловік і 16-річний хлопець.

Підліток їхав в автомобілі разом із батьками. Його 43-річна мати та 57-річний батько дістали поранення. Також травмовано ще 10 людей віком від 33 до 73 років.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, автозаправну станцію, відділення пошти, технічні приміщення та два автомобілі.

У Краматорську поранено двох чоловіків віком 46 і 76 років, пошкоджено два приватні будинки й автомобіль. У Дружківці травмувалися двоє людей віком 51 і 70 років.

Загалом за добу з лінії фронту евакуювали 519 людей, серед них 44 дитини.

Харківщина

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Постраждали 19 людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові четверо людей дістали поранення, ще шестеро — гостру реакцію на стрес. У Дергачах поранено двох чоловіків віком 40 і 52 роки.

У Мерефі гостру реакцію на стрес дістали двоє чоловіків віком 48 і 51 рік. Також такий стан зафіксували в 81-річної жінки в Барвінковому, 59-річної жінки в селі Ємці Дергачівської громади, 63-річної жінки поблизу села Гороховатка Борівської громади та 60-річної жінки в Золочеві. На трасі поблизу Гороховатки також поранено 65-річного чоловіка.

Крім того, стало відомо, що 29 жовтня внаслідок обстрілу Ізюма загинула 59-річна жінка, ще одна, 57-річна, дістала поранення.

Російські війська застосовували по області безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», FPV-дрони та БпЛА невстановленого типу.

У Харкові пошкоджено три вантажівки, два напівпричепи, торговий центр, 15 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль і цивільне підприємство.

Руйнування також зафіксували в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, електромережі, ангар, магазин, адміністративна будівля, автомобіль швидкої допомоги та залізнична інфраструктура.

Чернігівщина

У Бобровиці внаслідок удару російського безпілотника по житловому району постраждали троє людей — дві жінки старшого віку та 23-річний чоловік. Загорілися гаражі, пошкоджено багатоквартирні будинки й легковий автомобіль, повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

У селі на Сновщині через атаку безпілотника типу «Гербера» постраждала жінка старшого віку. Також пошкоджено житловий будинок.

Крім того, російські війська знову вдарили по одному з підприємств у Чернігові. Унаслідок атаки загорівся трактор.

У Новгороді-Сіверському внаслідок удару «Гербери» постраждала жінка, загорілися господарські споруди.

Запоріжжя

Упродовж доби російські війська завдали 935 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Окупанти здійснили 15 авіаударів, застосували 745 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, а також завдали 175 артилерійських ударів.

Під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів області, зокрема Запоріжжя, Кушугум, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ і Приморське.

Російські атаки призвели до загибелі та поранення мирних жителів у кількох регіонах України. Під ударами опинилися житлові квартали, цивільні підприємства й об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації та правоохоронців.

Сьогодні, 31 жовтня, російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Унаслідок нічної російської атаки на Київщині травмувалися двоє людей. У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

У ніч проти 31 жовтня російські військазапустили по Україні 134 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

У п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині. На момент удару на території об’єкта перебували працівники.

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Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

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