Росія обстріляла понад 30 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і поранені

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Упродовж доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області та обласний центр. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Лиманець, Чайчине, Іванівка, Берислав, Нововоронцовка, Урожайне, Чарівне, Золота Балка, Зміївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Також окупанти понівечили магазин, газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення, зазначив Прокудін.

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