Росія обстріляла приватний житловий сектор Києва, виникла пожежа

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Російські війська обстріляли приватний житловий сектор столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м. Фото наслідків атаки оприлюднили рятувальники.

«Ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу РФ сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ДСНС, у ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом'янському районі: горіла господарча будівля. Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.

Джерело: ДСНС

Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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