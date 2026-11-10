Росія обстріляла Сумщину, є загиблий та поранені

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Минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення та травми. У Сумській громаді пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.

Зокрема, у Миколаївській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 38-річний чоловік.

У Сумській громаді через атаку ворожого дрона постраждали шестеро людей: чоловіки віком 36, 46, 41, 36 та 31 рік, а також 60-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнали три автомобілі та багатоквартирний будинок.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського БпЛА поранення та травми отримав 54-річний чоловік.

Також по медичну допомогу звернулася 15-річна дівчина, яка постраждала 5 листопада внаслідок влучання російського безпілотника у Глухівській громаді.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документували наслідки обстрілів, обстежували території на наявність вибухонебезпечних предметів і вилучали докази воєнних злочинів.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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