Росія оголосила рух Жовта стрічка екстремістською організацією та заборонила його діяльність

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Верховний суд Росії визнав український рух ненасильницького спротиву «Жовта стрічка» «екстремістською організацією» та заборонив його діяльність на території РФ. Рішення ухвалили 12 листопада 2026 року.

«12 листопада 2026 року Верховний суд РФ визнав український рух спротиву «Жовта стрічка» «екстремістською організацією» та заборонив його діяльність на території Росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили за позовом Генеральної прокуратури РФ під час закритого судового засідання.

Відповідно до статті 282.2 Кримінального кодексу РФ, за організацію діяльності «екстремістської організації» передбачено від 6 до 10 років позбавлення волі, а за участь у ній — від 2 до 6 років ув’язнення.

Крім того, окупаційні силовики можуть висувати додаткові звинувачення у «державній зраді».

Правозахисники наголошують, що рішення російського суду може стати приводом для нових переслідувань українців на тимчасово окупованих територіях.

«Визнання руху «екстремістським» створює додаткові підстави для переслідування українців на тимчасово окупованих територіях. Під загрозою можуть опинитися як учасники руху, так і люди, яких окупанти запідозрять у підтримці його діяльності», — додали правозахисники.

«Жовта стрічка» — український рух ненасильницького спротиву, який виник у квітні 2022 року в Херсоні. Він діє на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Активісти руху поширюють українську символіку, розміщують жовті стрічки, листівки та графіті, проводять символічні акції протесту. Також вони закликають мешканців окупованих територій не брати участі в незаконних російських «виборах» і «референдумах».

У 2022 році представники «Жовтої стрічки» були серед лауреатів премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова. Її присудили українському народові за боротьбу проти російської агресії.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр у Facebook із посиланням на російські ЗМІ.

У день звільнення Херсона, 11 листопада, рух спротиву «Жовта стрічка» організовував семиденний онлайн-мітинг, щоб підтримати досі окуповані росіянами міста лівобережжя Херсонської області.

Рух опору «Жовта стрічка» оновив роботу чат-бота «Разом», залишивши у його функціоналі лише інструкції з безпеки для мешканців тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення ухвалили для забезпечення максимальної захищеності громадян та підвищення рівня захисту користувачів.

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