росія отримує від КНДР десятки балістичних ракет щомісяця – Зеленський

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Північна Корея щомісяця постачає рф десятки балістичних ракет, а сам агресор планує нарощувати власне виробництво балістичного та крилатого озброєння, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді ГУР Міноборони на засіданні Ставки.

«Була сьогодні на Ставці доповідь ГУР про російські ракетні плани – по виробництву балістики й крилатих ракет. Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру. Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць», — наголосив глава держави у вечірньому зверненні.

Президент закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та Італію забезпечити ракетний паритет і надати Україні західні технології для знищення російських пускових установок.

Джерело: вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, вночі та протягом 17 листопада через високу загрозу нової російської атаки.

Українська розвідка зафіксувала підготовку російських військ до нових масованих атак, у зв'язку з чим ключовим пріоритетом України на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення протиповітряної оборони.

Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

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