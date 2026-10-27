Росія переселяє своїх громадян на окуповані території та витісняє українців — ГУР

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Росія продовжує політику зміни складу населення на тимчасово окупованих територіях України. За даними Головного управління розвідки, окупаційна влада створює нестерпні умови для місцевих жителів, змушує українців залишати свої домівки та водночас заохочує переїзд громадян РФ на захоплені території.

За оцінками розвідки, на лівобережжі Херсонської області кількість населення скоротилася до 10–20% від рівня, який був до повномасштабного вторгнення.

За даними розвідки, на окупованих районах Херсонської області українців нерідко незаконно позбавляють житла та іншої приватної власності. Якщо до повномасштабного вторгнення на лівобережжі Херсонщини проживало близько пів мільйона людей, то нині, за приблизними оцінками, там залишилося лише 10-20% від довоєнної кількості населення.

Водночас Москва цілеспрямовано завозить на окуповані території росіян. Для цього, зокрема, використовують програми працевлаштування «Земський учитель», «Земский фельдшер», «Земский доктор», «Земский работник культуры» та «Земский тренер».

Як зазначає ГУР, російська влада заохочує працівників освіти, медицини та культури переїжджати на окуповані українські території одноразовими виплатами, підвищеними окладами та іншими пільгами. Мінімальний термін контракту становить п’ять років.

За даними розвідки, російським учителям і лікарям, які погоджуються працювати на ТОТ, обіцяють по 2 млн рублів, а молодшому медичному персоналу – по 1 млн рублів.

ГУР повідомляє, що за час дії цих програм на окуповані території України вже завезли сотні російських учителів і лікарів. Вони прибували, зокрема, з Краснодарського, Хабаровського, Ставропольського та Пермського країв, Ямало-Ненецького автономного округу, Волгоградської, Ростовської, Магаданської, Саратовської, Курської, Оренбурзької, Кіровської та Ленінградської областей, а також із низки російських республік і міст.

Розвідка вважає, що залучення російських медиків на окуповані території потрібне передусім для обслуговування російських військових, а працівників освіти використовують для нав’язування українським дітям російської ідентичності.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На окупованих територіях України зростають бандитизм і насильство, — ГУР.

Раніше на тимчасово окупованих територіях України стартувало голосування на так званих виборах до Держдуми Росії, які Україна не визнає. Російська пропаганда паралельно поширює сюжети про нібито великий інтерес людей до дільниць та намагається створити картинку «масової підтримки» РФ.

Росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційні адміністрації не встигають ремонтувати системи водопостачання, через що місцеві жителі можуть залишитися без стабільної подачі води вже взимку.

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