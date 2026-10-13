Росія під час атаки на Дніпро пошкодила багатоповерховий житловий будинок

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Уранці 13 жовтня російські війська атакували Дніпро, унаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ганжа зазначив, що внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

«Ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав Ганжа.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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