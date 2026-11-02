Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160, можливі пуски крилатих ракет

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Увечері 2 листопада Росія розпочала підготовку до чергової масованої атаки по території України. З аеродрому «Українка» російські військові підняли в повітря групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160. За попередніми даними, існує загроза запуску крилатих ракет із цих літаків.

Ворог готує масовану атаку

Протягом дня 2 листопада росіяни проводили передислокацію бомбардувальників між аеродромами, що знаходяться у західній та східній частинах РФ. Додатково було зафіксовано підвищену активність рейсів військово-транспортної авіації та тренувальні вильоти бортів стратавіа/дальньої авіації.

"Фіксується ряд ознак, що вказують на підготовку до застосування ворогом стратегічної авіації, з метою нанесення МРУ по території України, в ніч на 03.11", – писали монітори.

Станом на на 22:30 у повітряному просторі РФ спостерігалися три борти Ту-160 з аеродрому "Українка" на Далекому Сході (Амурська область). Очікується їх вихід на пускові рубежі від 3-4 години ранку 3 листопада, зазначає monitor.

Також відомо про присутність споряджених 10 бортів Ту-95МС у західній частині РФ, які теж готові до вильоту.

Окремо монітори попередили про середній рівень загрози ударних БпЛА та високий – балістики.

"Противник активно присутній на Брянщині, Курщині, Воронежчині із запасом БК. Запуск Іскандер/С-400/Циркон може відбутись у будь-який момент", – сказано в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив, що ворог готує новий масований удар по Україні. Під ударом можуть опинитися передусім логістика й енергетика.

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