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Росія має намір протягом наступних десяти років розгорнути дві супутникові мережі в інтересах своїх збройних сил. До 2036 року Москва планує вивести на орбіту 240 супутників системи «Інносєть», а також 924 апарати мережі «Рассвєт».

«Держава-агресор Росія має 10-річний план розгортання супутникових мереж в інтересах своїх збройних сил - йдеться не лише про систему "Рассвєт", а й про новий проєкт - "Інносєть", - зазначив Скібіцький.

За його словами, розробкою супутникової мережі «Інносєть» займається компанія «Геоскан», яка базується у Санкт-Петербурзі. До 2036 року росіяни планують розгорнути в космосі 240 апаратів цієї системи.

Щодо мережі «Рассвєт», план Росії передбачає виведення на орбіту 924 супутників до 2035 року. Представник української розвідки наголосив, що розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу.

«За умови повноцінного розгортання системи "Рассвєт" Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря - у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході», - наголосив Скібіцький.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в ексклюзивному інтерв’ю британському виданню The Times.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 49 російських і білоруських підприємств, які беруть участь у створенні супутникової системи «Рассвет». Росія планує використовувати її не лише для звичайного зв’язку, а й для потреб своєї армії — зокрема, управління військами, безпілотниками та ударними системами. У ГУР наголошують, що 23 підприємства й установи з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями країн санкційної коаліції.

Отже, оприлюднений перелік дає змогу побачити, які компанії та державні структури допомагають Росії розвивати супутниковий зв’язок. Українська розвідка наголошує, що обмеження доступу до необхідних технологій може ускладнити створення системи, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військового управління та бойових операцій. Про це повідомило ГУР Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

Російська супутникова система «Рассвет» може суттєво розширити можливості керування ударними засобами. За словами фахівця Сергія Флеша, супутниковий зв’язок дасть змогу російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що може створити серйозні загрози.

Росія може використати свої ракети-носії для одночасного виведення на орбіту великої кількості супутників системи «Рассвет». Радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов вважає, що така система потенційно може посилити можливості РФ з керування дронами та ракетами.

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