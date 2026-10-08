Росія планувала тотально відрізати Київ, Харків та Одесу від світла, тепла і води, — документ

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Російський план руйнування енергетичної інфраструктури України передбачав повне відключення Києва, Харкова та Одеси від електроенергії, тепла і водопостачання. У перехопленому документі йдеться про 60 ключових цілей, серед яких об'єкти енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури.

Зокрема, у документі міститься установка: «Київ, Харків та Одесу тотально (!) відрізати від світла, тепла і води. Запускати по 20 «Гераней» на одну котельню та по три «Кинджали» на ТЕЦ».

Загалом у документі наведено 60 ключових цілей, які мають критичне значення для функціонування української енергетичної та комунальної інфраструктури.

До переліку увійшли:

ГЕС ;

АЕС ;

інтерконектори – «вузли» поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи;

ТЕС ;

ТЕЦ ;

підстанції та котельні ;

очисні споруди ;

насосні станції ;

інші державні та комунальні об'єкти, від яких залежать електропостачання, водопостачання, каналізація та теплопостачання.

Таким чином, йдеться не лише про безпосереднє знищення генерувальних потужностей, а й про ураження об'єктів, від яких залежить робота всієї системи життєзабезпечення міст.

У довідці зазначається, що для реалізації таких атак Росії необхідні базові типи озброєння.

Загалом йдеться приблизно про:

770 дронів і ракет-дронів ;

170 авіаційних бомб ;

75 балістичних ракет.

Окремо в документі визначені основні міста-мішені, серед яких Київ, Харків та Одеса.

Крім трьох основних міст, до переліку «пріоритетних міст» увійшли:

Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Отже, російський документ передбачає широкомасштабні удари по енергетичних і комунальних об'єктах у найбільших містах України, які можуть залишити населення без електроенергії, тепла, води та каналізації.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей нічного масованого удару Росії по Україні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, РФ запустила 70 ракет, значна частина з яких була балістичною.

На Дніпропетровщині дрон атакував одну з дільниць енергетиків, розташовану в прифронтовому районі. Від початку вересня цей об’єкт уже вдев’яте став ціллю атаки безпілотника.

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