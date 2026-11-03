Росія почала атаку на критично важливу інфраструктуру Хмельницької АЕС — Шмигаль

Під час масованої атаки 3 листопада російські терористи спрямували три безпілотники на підстанцію, яка має критичне значення для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.



Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8.

Шмигаль поінформував партнерів про сьогоднішній масований обстріл України.



«Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії», - каже він.



Міністр зазначив, що ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС.



«Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ», - зауважив він.



Шмигаль повідомив, що Україна очікує відповідної реакції міжнародних партнерів на удари РФ по інфраструктурі, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС.

Нагадаємо, що протягом дня 3 листопада 2026 року Сили протиповітряної оборони України знешкодили 62 ворожі безпілотні літальні апарати. За даними Повітряних сил ЗСУ, у період із 06:30 до 19:00 російська армія атакувала територію України 81 ударним БпЛА різного типу, зокрема моделями «Гербера» та іншими модифікаціями, з яких 74 були реактивними.

З ночі 3 листопада тривала одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.