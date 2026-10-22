Росія почала атакувати Україну новою ракетою Філін: названо характеристики

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Наприкінці літа 2026 року російські війська почали застосовувати проти України нову крилату ракету «Філін». У Головному управлінні розвідки Міноборони України розкрили основні характеристики цієї зброї.

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової крилатої ракети «Філін», яку РФ почала застосовувати наприкінці літа цього року.

Зазначається, що нова крилата ракета «Філін» АТ «НПО «Молнія» є продовженням тенденції російського ВПК з розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.

«Філін» має фюзеляж із композиційного матеріалу завдовжки 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку. Максимальна швидкість, заявлена противником, — 800 км/год, а дальність — до 1200 км.

Ракета може рухатися на наднизьких висотах або на висоті до 6 км. Існують версії з бойовою частиною масою 50 та 100 кг. Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Встановлено, що бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ «ПЛАЗ», яке також задіяне у виробництві БпЛА «Гарпія». Блоки «Філіна» та «Гарпії» мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна «Комета».

Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до тієї, що використовують в інших російських ракетах і БпЛА. Водночас вирізняється збільшенням частки китайських компонентів: виявлено 35 американських і 22 китайські компоненти, а також уніфікацією рішень для різних блоків і плат.

При цьому двигун у «Філіна» російський — R500 від ТОВ «Рейнольдс». Аналогічний двигун раніше ідентифікували в крилатій авіаційній ракеті С-71К «Ковер».

Джерело: ГУР

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