Росія показала запуск малогабаритної крилатої ракети з гелікоптера Мі-28

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Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому ударний гелікоптер Мі-28НМ запускає малогабаритну крилату ракету під час бойових дій проти України. На кадрах видно, як гелікоптер здійснює пуск ракети з пілона, розташованого під коротким крилом.

За оцінками оглядачів, на відео може бути ракета S8000 "Бандероль" або її близький аналог Dan-T. Обидва вироби мають реактивний двигун і належать до категорії відносно недорогих засобів ураження.

На кадрах видно, як Мі-28НМ запускає ракету з пілона під коротким крилом. Водночас точний тип ракети, дата запуску та ціль, по якій здійснювався удар, офіційно не розголошуються.

Російська сторона заявляє, що дальність польоту цих ракет може сягати 500 км. "Бандероль" може нести 50 кг бойової частини, тоді як Dan-T – 135 кг. За конструкцією та використанням вони працюють як невеликі крилаті ракети - летять за заданим маршрутом на малій висоті за допомогою реактивного двигуна, керуються за допомогою супутникової та інерціальної навігації та несуть боєголовку до цілі без повернення.

Раніше їх запускали за наземних установок, а також за допомогою використання з різних типів авіаційних платформ - гелікоптера Мі-28 та винищувачів Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 та Су-57.

Аналітики вважають, що особливістю нової демонстрації стало підтвердження того, що Росія інтегрує такі боєприпаси й на ударні гелікоптери Мі-28НМ.

Про це повідомляє Defence Blog.



Названо ракети в арсеналі рф, дані по яких є невідомими для української розвідки.

За інформацією розвідки, щомісячний план рф з виробництва ракет Х-101 перевищує 80 одиниць, причому фактичні показники окремих підприємств навіть перевищують встановлені завдання.

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