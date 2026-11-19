0:00 / 0:00

Російські війська з вечора 18 листопада понад 10 разів обстріляли два райони Дніпропетровської області за допомогою безпілотників. Унаслідок атак постраждав чоловік, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобіль та агропідприємство. Також виникли пожежі.

«Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками», – зазначив він.

За словами Ганжі, на Нікопольщині під ворожим ударом опинилися районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок обстрілів там пошкоджені приватні оселі.

Поранення дістав 50-річний чоловік. Наразі він лікується амбулаторно.

Також російські війська атакували Синельниківський район. Противник цілив по Миколаївській та Українській громадах.

Там зазнали пошкоджень господарські споруди, автомобіль та агропідприємство. Крім того, внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Унаслідок ударів безпілотників по енергетичних і цивільних об’єктах області було знеструмлено 99 населених пунктів.

Росія завдала по Запорізькій області 692 удари, є загиблі та багато поранених.

У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.

У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.

У Дніпрі пошкоджено консульство Австрії та гімназію, є поранені.

Читай нас у