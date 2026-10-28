Росія понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

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Від вечора російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію, авіабомбу та ракету. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти, приватний будинок і гуртожиток навчального закладу, також виникла пожежа.

У Дніпровському районі внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі російські війська атакували Дубовиківську громаду. Там понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено гуртожиток навчального закладу, виникла пожежа.

У Кам’янському районі ворог цілив по інфраструктурних об’єктах П’ятихатської та Верхівцевської громад.

Інформацію про остаточні масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Упродовж доби 27 жовтня російські війська 846 разів атакували 41 населений пункт Запорізької області. Унаслідок ударів по Запорізькому району поранення дістали двоє людей.

Внаслідок удару російського дрона по Харкову 27 жовтня поранено п’ятьох людей, серед них дитина.

Окрім того, Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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