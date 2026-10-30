Росія понад 20 разів за ніч атакувала Дніпропетровщину, є пошкодження

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У ніч проти 30 жовтня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону, є пошкодження підприємства, інфраструктури та господарської споруди, також виникла пожежа.

За словами Олександра Ганжі, у Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені підприємство та інфраструктура. У Миколаївській громаді Дніпровського району сталася пожежа.

Також російські безпілотники атакували населені пункти Нікопольського району. Під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

У Синельниківському районі противник атакував Межівську громаду. Унаслідок обстрілу пошкоджена господарська споруда.

Крім того, російські військові завдали удару по Божедарівській громаді Кам’янського району.

Загалом протягом ночі ворог здійснив понад 20 атак безпілотниками по чотирьох районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Телеграмі.

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакувалипромислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється. Даних про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих поки не оприлюднили.

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