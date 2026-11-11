Росія пошкодила багатоповерхівку та інфраструктуру Запоріжжя, п’ятеро людей постраждали

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Уранці 11 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерховий будинок, вантажівку та об’єкт інфраструктури. Унаслідок атаки поранення дістали п’ятеро людей.

Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін:

«Внаслідок удару по багатоповерхівці поранена 62-річна жінка. Пошкоджено дах, фасад і балкони будинку та вікна сусіднього гуртожитку. Також ворог атакував об'єкт інфраструктури міста. Поранено трьох чоловіків віком 36, 42 та 55 років».

Крім того, за словами посадовця, окупанти поцілили у вантажівку поблизу житлового будинку – поранень зазнала 52-річна жінка.

Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, 135 тисяч споживачів без світла.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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