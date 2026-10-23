Росія пошкодила чотири корпуси педагогічного університету в Сумах

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У ніч на 23 жовтня внаслідок російської атаки в Сумах пошкоджено чотири корпуси державного педагогічного університету. Інформації про інші наслідки удару в наданому повідомленні немає.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Сум Олександр Лисенко.

«Пошкоджений педагогічний університет у Сумах через атаку РФ», — поінформував Лисенко.

Він зазначив, що постраждали чотири корпуси навчального закладу, вибито понад 200 вікон.

За словами першої проректорки Ганни Заїкіної, внаслідок обстрілу зафіксовані достатньо великі масштаби пошкоджень, зокрема, найбільше постраждав центральний корпус педуніверситету. Співробітники не постраждали, вони встигли спуститися в укриття.

Вона додала, що студенти навчаються переважно дистанційно, за винятком деяких спеціальностей, що мають змішаний формат навчання.

Джерело: Олександр Лисенко

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Суми дронами, є постраждалі та руйнування.

Тим часом у Лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих через російський удар по ринку.

Також Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область за вечір, є постраждалі.

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