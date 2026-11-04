Росія пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі
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У ніч проти 4 листопада російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок якого пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих», — написав Кіпер.
За інформацією ДСНС Одещини, після влучання у торговельний центр спалахнула пожежа. До приборкання наслідків ворожої атаки залучили понад 60 вогнеборців.
Увечері росіяни атакували торговий центр в Одесі.
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