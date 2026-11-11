Росія пошкодила енергооб’єкт на Черкащині, частина Уманського району без світла

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В Уманському районі Черкаської області внаслідок російського удару пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Станом на ранок 11 листопада через атаку частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це голова обласної державної адміністрації Ігор Табурець повідомив у Фейсбуці.

За його словами, з ворожими атаками минула доба на Черкащині. Сили протиповітряної оборони знищили один російський БПЛА.

«Ціллю ворога була енергетична інфраструктура. На Уманщині пошкоджено один з об’єктів. На ранок частина споживачів ще залишається без електропостачання. Ремонтні бригади працюють із ночі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі», — підкреслив Табурець.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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