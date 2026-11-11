Росія пошкодила приватний будинок у Дарницькому районі Києва

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Унаслідок російського удару пошкоджено приватний будинок у Дарницькому районі столиці. Інформації про інші наслідки атаки станом на ранок 11 листопада немає.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, без постраждалих», – ідеться в повідомленні.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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