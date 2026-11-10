Росія пошкодила заклад соціального догляду в Переяславі, є постраждалі

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Унаслідок атаки російських військ на Переяслав 9 листопада зруйновано будівлю, у якій проживають люди, що потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Є постраждалі, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією обласної влади, в результаті влучання споруда частково зруйнована. Двоє людей отримали поранення – їх госпіталізували для надання медичної допомоги. Усіх інших мешканців будівлі евакуювали.

На місці події працюють екстрені та профільні служби. Відповідальні органи координують роботу, щоб надати необхідну допомогу евакуйованим громадянам та розселити їх у безпечних умовах.

Джерело: Тимур Ткаченко

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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