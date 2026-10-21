Росія посилила атаки дронами на Київ, загинули понад 190 людей — The Japan Times

Росія як держава-агресор посилила атаки безпілотниками на Київ, Україна. Від січня внаслідок цих атак у столиці загинули понад 190 людей, повідомляє The Japan Times.

Тривоги змінюють розпорядок дня

Повітряні тривоги та вибухи порушують нічний відпочинок жителів Києва й визначають їхній повсякденний розклад. Видання описало ранок 44-річної Анастасії Жмутської, яка працює в лікарні та виховує трьох дітей.

О 8:15 повітряна тривога завершилася, а вдалині пролунав вибух. Після цього Жмутська змогла відвести до школи свого 14-річного сина Ореста.

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Робота та родина

Жмутська розповіла, що від кінця літа Росія додала їй кілька додаткових справ. Повітряні тривоги та вибухи переривають її ночі, а вдень жінка поєднує роботу в лікарні з турботою про дітей.

На фото AFP-Jiji, опублікованому разом із матеріалом, Жмутська стоїть в автобусі дорогою додому після роботи в Києві.

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