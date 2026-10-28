Росія посилила штурми на Гуляйпільському напрямку — Нацгвардія

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Російські війська останніми днями активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку. Водночас найбільше бойових зіткнень фіксують на Покровському напрямку, а також поблизу Очеретиного та Костянтинівки.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телебачення.

За його словами, протягом доби нацгвардійці відбили 27 російських штурмів по всій лінії фронту, 17 із них — на Донеччині. Загальна кількість бойових зіткнень цього тижня знизилася до 150–200 на добу. У попередні тижні цей показник сягав 300 і більше.

Музичук також відзначив операцію «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські військові перешкодили російським підрозділам використовувати газогін для проникнення в тил оборони. За його словами, операція передбачала комплексне планування логістики та дій особового складу.

Унаслідок операції було знищено понад 100 російських військових, ще 30 потрапили в полон, повідомив речник.

Він додав, що через значну роль безпілотників бойові дії дедалі частіше переміщуються під землю, а спроби противника використовувати інженерні комунікації вимагають від українських військових перехоплення ініціативи.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

До операції «Велес» долучилися13-та бригада Нацгвардії «Хартія», 23 окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія», полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.

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