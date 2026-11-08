Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg

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Росія направить на тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж під час попередніх раундів. До її складу увійдуть високопоставлені дипломати та представники військового керівництва, що може свідчити про готовність Москви обговорювати як політичні питання, так і ситуацію на фронті.

Переговори за посередництва США мають розпочатися 10 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За оцінкою Bloomberg, оновлений склад російської делегації вказує на можливість обговорення широкого кола питань — від політичних домовленостей до ситуації на полі бою.

Очолить делегацію РФ помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, який бере участь у переговорах з Україною ще з 2022 року.

Разом із ним до Абу-Дабі вирушать:

заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін ;

керівник російської військової розвідки Ігор Костюков ;

високопоставлений представник Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Окрему увагу агентство звертає на участь Сергія Рябкова. Він відповідає за відносини Росії зі Сполученими Штатами, Іраном, а також за переговори щодо контролю над озброєннями. Його залучення може свідчити про розширення переліку тем, які Москва готова винести на обговорення.

Раніше Ігор Костюков уже очолював російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі, тоді як Володимир Мединський представляв Кремль під час зустрічей із Києвом у Стамбулі.

Як зазначає Bloomberg, 6 листопада Володимир Путін обговорив підготовку до майбутньої зустрічі на засіданні Ради безпеки РФ. У нараді взяли участь усі представники делегації, які мають вирушити до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Раніше він брав участь у переговорах зі США та європейськими партнерами щодо підтримки України й економічного відновлення.

До складу української делегації також увійдуть:

керівник Офісу президента Кирило Буданов ;

голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Напередодні зустрічі президент України Володимир Зеленський провів консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками країн Північної Європи та Балтії.

Крім того, глава держави повідомив про детальну розмову зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, Україна продовжує координувати дипломатичні зусилля з партнерами, щоб наблизити завершення війни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями активізувала зусилля для досягнення домовленостей щодо завершення російсько-української війни.

Зокрема, Джаред Кушнер повідомив про консультації США з Україною, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки для Києва та ширшої архітектури безпеки в Європі.

Водночас європейські посадовці наполягають, що Росія має припинити війну проти України до початку переговорів про нову систему безпеки на континенті.

Таку позицію підтримав і Володимир Зеленський. Він застеріг від спроб Кремля нав'язати обговорення нової європейської безпекової архітектури до завершення російської агресії.

Новий дипломатичний раунд відбудеться на тлі продовження російських ракетних і дронових атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, військових об'єктах і логістичних центрах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські країни не готові розглядати пропозиції Москви про зміну архітектури безпеки на континенті, доки Росія продовжує агресію проти України та порушує міжнародні домовленості. Така позиція може посилити розбіжності між європейськими союзниками та адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Раніше Сибіга назвав головні вимоги України перед переговорами в Абу-Дабі.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

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