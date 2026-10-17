Росія повторно атакувала енергетичний об’єкт на Тернопільщині

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Російські війська повторно завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Тернопільщині. Інформація про наслідки атаки наразі не уточнюється.

«На Тернопільщині ворог повторно атакував об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок чергової ворожої атаки знову відбулося знеструмлення частини споживачів Кременецького району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Про це повідомило у Телеграмі АТ «Тернопільобленерго»

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