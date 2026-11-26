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Російські війська цілеспрямовано атакують ключові підстанції та розподільні мережі у Дніпрі та області, завдаючи повторних ударів, щоб унеможливити відновлення електропостачання, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, через пошкодження мереж у регіоні діють обмеження світла, а енергетики й аварійні бригади працюють цілодобово.

За підсумками засідання Штабу щодо ситуації в області міністр анонсував передачу регіону 27 листопада семи потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб критичної інфраструктури Дніпра, а також опрацювання виділення коштів обласній військовій адміністрації на закупівлю дизельного пального.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що з початку року Міненерго вже передало Дніпропетровщині 571,4 тонни устаткування, та доручив прискорити встановлення і підключення газових установок розподіленої генерації.

Джерело: заява міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Російські війська цілеспрямовано атакують ДніпроГЕС і магістральні лінії електропередач у Запорізькій області, намагаючись від’єднати Дніпропетровщину від енергосистеми України. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

У ніч на 26 листопада російські війська завдали ударів по Києву та семи областях України. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під обстрілами опинилися об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки, а також два іноземні судна. Відомо щонайменше про десятьох постраждалих.

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