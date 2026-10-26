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Росія не пов’язує потенційне відновлення тристоронніх переговорів із припиненням бойових дій та нанесенням ударів по українській території. Згода рф на поновлення переговорного процесу не передбачає жодних зобов'язань чи обмежень для збройних сил агресора.

«Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях», — заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, російські війська продовжують ведення так званої «спеціальної військової операції» та здійснюють атаки по об'єктах українського військово-промислового комплексу, а також по військових і навколовійськових цілях. Одночасно представник кремля висловив звинувачення на адресу Києва щодо «продовження власних дій», утримуючись від наведення конкретних деталей. Заява свідчить про намір рф продовжувати обстріли без запровадження гуманітарних або оперативно-тактичних пауз на час діалогу.

Джерело: росЗМІ.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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