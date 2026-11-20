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У ніч проти 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших повітряних атак по Україні. За попередніми даними, російські війська запустили 80 крилатих ракет і до 20 балістичних, а також близько 400 безпілотників різних типів.

«Сьогодні була одна з найпотужніших атак. Попередньо, РФ запустила 80 крилатих ракет та до 20 балістичних», — розповів Ігнат.

За його словами, Україну також атакували близько 400 дронів різних типів, із яких приблизно 120 були реактивними.

Речник Повітряних сил зазначив, що під час атаки вдалося перехопити доволі значну кількість повітряних цілей. Водночас одна з ракет, імовірно, перетнула кордон із Польщею.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

У Полтавському районі уламки ворожої ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови. Унаслідок падіння часткових руйнувань і пошкоджень зазнали прилеглі будинки.

Російські загарбники з вечора 19 листопада понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, банк, магазин та інші цивільні об’єкти.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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