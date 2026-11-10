Росія розбудовує новий дронопорт біля кордону з Україною для запуску реактивних безпілотників

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Російські окупанти облаштовують новий пусковий майданчик для реактивних безпілотників поблизу міста Міллерово у Ростовській області, що розташоване за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За словами експерта, у зв'язку з намірами вийти на щомісячне виробництво до 3000 реактивних дронів та аналогічної кількості ударних БпЛА типу «Шахед», ворог відчуває брак інфраструктури та планує збільшити загальну кількість дронопортів з 8 до 20 об'єктів. Ключовим елементом нового майданчика в Міллерово є 85-метрова катапульта, яка дозволить здійснювати запуск близько 100 реактивних безпілотників на добу.

Джерело: Коментар авіаексперта Костянтина Криволапа в ефірі «24 Каналу».

Росія облаштувала новий майданчик для запуску реактивних безпілотників типу «Шахед» поблизу військового аеродрому «Міллєрово». Про це свідчать супутникові знімки, які підтверджують появу нового дронопорту. Деталі щодо об’єкта розкрили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Нагадаємо, що У Росії помітили нову пускову установку для ракети Бандероль.

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