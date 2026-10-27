Росія розширює базу запуску дронів у Криму та будує десятки укриттів

На військовому аеродромі «Гвардійське» в окупованому Криму будують нові укриття для російських безпілотників типу «Герань». За супутниковими знімками, на території об’єкта зводять понад 20 укриттів для дронів і близько 40 менших споруд, схожих на гаражі.

За даними Dnipro Osint, нові супутникові знімки показують будівництво понад 20 невеликих укриттів. Їх захищають земляними насипами. Також зводять близько 40 менших «гаражів», призначених для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників до запусків.

На знімках помітні й наслідки попередніх атак на аеродром. Щонайменше один ангар зазнав пошкоджень від удару безпілотника.

Dnipro Osint зазначає, що на аеродромі «Гвардійське» використовують мобільні пускові платформи замість стаціонарних установок. Безпілотники завантажують на спеціально обладнані автомобілі, з яких їх запускають зі злітно-посадкової смуги.

«Гвардійське» – аеродром у Сімферопольському районі Криму, на північ від Сімферополя. Генштаб ЗСУ називає його одним із ключових військових аеродромів Росії на півострові. Його використовують для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування авіаційної техніки. Координати: 45,107463° пн. ш., 33,981942° сх. д.

Джерело: Dnipro Osint

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