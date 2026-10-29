Росія щомісяця вербує майже 2 тисячі іноземців до своєї армії — Юсов

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Росія щомісяця залучає до своєї армії близько 1800 іноземців для участі у війні проти України.

За словами Юсова, у 2022 році було відомо про менш ніж 100 іноземців, яких залучили до російського війська. Натомість лише за перші дев’ять місяців 2026 року їхня кількість перевищила 16 тисяч.

За даними розвідки, у 2026 році Росія планує завербувати 18 500 іноземців. Однак, як зазначив Юсов, цей показник, найімовірніше, буде перевищено вже найближчим часом.

«Щомісяця 1800 іноземців погоджуються йти вбивати українців», — додав він.



Загалом Коордштабу відомі персональні дані про майже 49 тисяч іноземців, які уклали контракти й проходили або проходять службу в російському війську.



«Для порівняння, вся армія Бельгії — це 20 тисяч, наприклад, Австрії — 22 тисячі. У Словаччини, здається, до 16 тисяч. Тобто, це справді глобальна загроза, далеко не лише проти України. І вона набирає обертів, масштаби збільшуються», — наголошує Юсов.



Залучення іноземців дозволяє росії зменшувати соціальну напругу та демографічні втрати серед власного населення, пояснив представник Координаційного штабу.



«Іноземців беруть не для того, щоб вони повертались, не для того, щоб сказати: “Дякуємо за службу”… Найманець або іноземець у російській армії — це менші витрати в будь-якому разі, ніж росіянин і носій громадянства. І повертати його не так цікаво, тому що далі автоматично йдуть звернення від країни-походження», — додав Юсов.



Водночас росія не відпускає іноземців, чиї контракти на службу у війську вже закінчилися. За даними Коордштабу, відомо про понад 3000 таких випадків.



Про це 20 жовтня повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов під час обговорення документального фільму hromadske «Хижацький рекрутинг: історія Еванса».



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