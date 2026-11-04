Росія щомісяця виготовляє понад 200 ракет і накопичує стратегічні запаси, — розвідка

Росія продовжує нарощувати виробництво далекобійного ракетного озброєння та поповнювати стратегічні резерви, попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року країна-агресор мала у своєму розпорядженні до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

За інформацією ГУР, російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет, з яких до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.

Одним із головних видів балістичного озброєння російської армії залишаються ракети 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Їхні поточні запаси оцінюються приблизно у 115 одиниць, тоді як щомісячні обсяги виробництва становлять близько 65 ракет.

Паралельно російські підприємства працюють над модернізованим ракетним комплексом, прогнозована дальність ураження якого має становити від 550 до 700 кілометрів.

Крім того, Росія накопичила до 400 ракет РМ-48У, призначених для зенітних ракетних комплексів С-400. За оцінками української розвідки, щомісяця російська промисловість виготовляє приблизно 40 таких ракет.

Значні запаси країна-агресор має і серед протикорабельних ракет, які використовує також для атак по наземних цілях. Зокрема, арсенал ракет 3М55 «Онікс», включно з модернізованими версіями, перевищує 600 одиниць.

У ГУР зазначають, що росіяни вдосконалили ці ракети, збільшивши потужність бойової частини та дальність польоту. За сім місяців 2026 року підприємства російського військово-промислового комплексу виготовили понад 55 одиниць «Онікса».

Ще одним компонентом російського ракетного арсеналу є гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон». Їхні запаси перевищують 120 одиниць. Водночас темпи виробництва залишаються порівняно невисокими: за сім місяців поточного року Росія виготовила понад 30 таких ракет.

Окремо українська розвідка повідомила про проблеми з випуском аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

За даними ГУР, російські підприємства тимчасово зупинили їхнє виробництво через проблеми з точністю. Виробничі потужності, які раніше використовували для виготовлення «Кинджалів», переорієнтували на випуск інших видів балістичного озброєння.

Водночас Росія продовжує активно виробляти крилаті ракети Х-101, які залишаються одним з основних засобів завдання масованих ударів по Україні.

За інформацією розвідки, щомісячний план виробництва Х-101 перевищує 80 одиниць, причому фактичні показники окремих підприємств навіть перевищують встановлені завдання.

Однак і в цьому напрямі російський військово-промисловий комплекс стикається з технічними труднощами. Зокрема, фіксуються несправності, пов'язані з відокремленням ракет від авіаційних носіїв під час пусків. Через виявлені дефекти окремі партії озброєння повертають на заводи для проведення ремонту.

Крім того, російські військові накопичили понад 450 крилатих ракет морського базування 3М14 «Калібр». Щомісяця підприємства країни-агресора виготовляють приблизно 29 одиниць цього озброєння.

За даними ГУР, значну частину нових «Калібрів» російське командування спрямовує до стратегічного резерву. Зокрема, їх планують використовувати для подальшого оснащення флотів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що росія, ймовірно, використала так зване «великоднє перемир’я» 11–12 квітня для накопичення ракет і безпілотників з метою подальших масованих атак по Україні.

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